The Square: trailer ufficiale per il film Palma d'Oro a Cannes 2017

Magnolia Pictures & Magnet Releasing hanno diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, film vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2017.

Diretto da Ruben Östlund (Forza maggiore), nel cast della pellicola troviamo Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary e Christopher Læssø. L’uscita nelle sale americane è prevista per il 27 ottobre 2017.

Sinossi: Christian è il curatore di un museo d’arte contemporanea, padre divorziato ma amorevole con i suoi due figli, guida un auto elettrica e supporta sempre le buone cause. La sua prossima installazione artistica è chiamata The Square, questa invita chi osserva all’altruismo, ricordando loro il ruolo di responsabilità insito nell’essere umano. A volte, però, è difficile vivere in armonia con i propri ideali: la folle reazione di Christian al furto del suo cellulare lo condurrà in situazioni vergognose. Nel frattempo, l’agenzia pubblicitaria del museo ha creato un’insolita campagna promozionale per l’installazione.