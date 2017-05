The Spy Who Dumped: Lionsgate ha scelto la data d'uscita

Lionsgate ha ufficializzato la data d'uscita di, action comedy con protagoniste, diretta da Susanna Fogel. Il film sarà nelle sale dal 6 luglio 2018, proprio la data prevista per l'uscita al cinema di Ant-Man and the Wasp. Lo script è stato realizzato da David Iserson insieme alla stessa Fogel.

Nel film Kunis e McKinnon interpretano due amiche che danno vita ad una missione quando scoprono che l'ex fidanzato di una di loro è una spia.

Il titolo del film, The Spy Who Dumped Me si rifà a uno degli episodi cinematografici di 007, The Spy Who Loved Me, decimo film della serie con Roger Moore, che a sua volta deriva dal libro di Ian Fleming, The Spy Who Loved Me.

Mila Kunis sarà impegnata nel sequel di Bad Moms - Mamme molto cattive, mentre Kate McKinnon potrà girare questo film nelle pause del Saturday Night Live, leggendario show statunitense del quale la McKinnon è una delle comiche di punta.