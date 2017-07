The Space cinema vi invita alla maratona del Pianeta delle Scimmie il 14 luglio

Uscirà nelle sale italiane il prossimo 13 luglio l'attesissimo The War - Il pianeta delle scimmie , capitolo conclusivo della straordinaria trilogia prequel diretto da, e per celebrare l'eventoha deciso di organizzare una maratona della saga per il giorno successivo.

Si terrà infatti presso tutti i circuiti The Space il 14 luglio un evento completamente dedicato a questa immaginifica e osannata trilogia, iniziata nel 2011 con L'Alba del Pianeta delle Scimmie, proseguita con Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie (2014) e in attesa di una conclusione con questo ultimo film.



La cinemaratona inizierà alle 20.00 con la proiezione del primo capitolo diretto da Rupert Wyatt, continuerà poi alle 21.55 con il secondo film e infine alle 00.20 sarà mostrato The War - Il Pianeta delle Scimmie, dove vedremo la battaglia finale tra le primati di Cesare (Andy Serkis) e il drappello di umani guidati dal Colonnello (Woody Harrelson).



Le prevendite della Maratona sono già aperte a questo link, e il biglietto da acquistare è quello dello spettacolo delle 00.20. Le proiezioni saranno inframezzate da dieci minuti di pausa tra i vari capitoli.