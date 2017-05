The Space Cinema vi invita alla maratona "Alien Night" il prossimo 12 maggio

I circuitihanno annunciato per il prossimo 12 maggio la "", una maratona dialla scoperta delle origini dello Xenomorfo.

L'evento nasce in collaborazione con la 20th Century Fox ed è rivolto a tutti i fan del franchise nato dal primo, grande capolavoro diretto da Ridley Scott nel 1979, di cui prima Prometheus e adesso l'attesissimo Alien: Covenant fungono da prequel in una tetralogia dedicata alla storia dietro alla nascita del terrificante Xenomorfo.



Si inizierà quindi proprio da Prometheus alle 20:10, passando poi ad Alien: Covenant alle 22:45 e concludendo con la proiezioni della director's cut di Alien a 00:40. Le prevendite per i biglietti sono già aperte sul sito ufficiale The Space (acquistate lo spettacolo delle 22:45), e con un solo biglietto si potrà assistere a tutti gli spettacoli della maratona o a uno solo di essi, a vostra discrezioni.



Vi ricordiamo che Alien: Covenant uscirà nelle sale l'11 maggio, sempre diretto da Ridley Scott e con protagonisti Katherine Waterston, Michael Fassbender, Damian Bichir e Carmen Ejogo.