The Space Cinema ripropone "Hear My Voice": Il cinema in lingua originale!

è l’appuntamento cinematografico per chi desidera guardare le pellicole in lingua originale. Adessopropone l'iniziativa anche in estate.

A partire dal 24 agosto saranno pertanto disponibili dieci pellicole V.O - sottotitolate in italiano - ogni giovedì, iniziando proprio da questa settimana. Il cartellone si rinnova ogni sette giorni e, tra i titoli disponibili ci sono:

24 Agosto - Despicable Me 3 (Cattivissimo Me 3)

31 Agosto - Dunkirk, scritto e diretto da Christopher Nolan

7 Settembre - Baby Driver – Il genio della truffa, con Kevin Spacey e Jamie Foxx 14 Settembre - American Made, con Tom Cruise nei panni dell'ex pilota della Trans World Airlines ora contrabbandiere di droga e poi al servizio della DEA.

Fino al 26 ottobre sarà quindi in programmazione la rassegna estiva; l'iniziativa continuerà successivamente con quella invernale e, se volete consultare tutti i titoli disponibili e la relativa programmazione, cliccate sul sito dedicato a Hear My Voice.



La programmazione in versione originale è disponibile dei cinema di queste città: Bologna, Casamassima, Cerro Maggiore, Corciano, Firenze, Genova, Montesilvano, Grosseto, Limena, Livorno, Milano Odeon, Napoli, Parma Campus, Quartucciu, Roma Parco de' Medici, Roma Moderno, Rozzano, Salerno, Silea, Surbo, Torino, Trieste, Vicenza, Vimercate.