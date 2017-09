The Sound: trailer per il film con Rose McGowan e Christopher Lloyd

ComingSoon ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, film che vede come protagonisti) e).

Questo thriller ruota attorno a Kelly, scrittrice molto scettica per ciò che concerne il soprannaturale. In qualità di esperta di acustica, usa le basse frequenze per smentire eventuali annunci di presenze paranormali e riportarli sul suo blog. Quando si presenta un caso di una metropolitana infestata, Kelly si appresta a scoprire la verità dietro questo imbroglio che coinvolge anche il suicidio di un 40enne rimasto irrisolto. Le sue indagini la indurranno a mettere in dubbio il suo scetticismo inziale.

Nel cast della pellicola troviamo anche Michael Eklund, Richard Gunn, Jane Moffat, Alex Braunstein, e Michael Giel. The Sound sarà distribuito dalla Samuel Goldwyn Films il prossimo 29 settembre. Di seguito anche il poster ufficiale.