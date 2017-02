The Snowman: Michael Fassbender nella prima foto ufficiale

L'attore Micheal Fassbender appare per la prima volta nei panni di detective alcolista Hole per The Showman. Il film è diretto da Tomas Alfredson e uscirà quest'anno.È il magazine Total Film a pubblicare la prima foto del nuovo personaggio di Michael Fassbender. The Showman è il riadattamento cinematografico del libro L'uomo di Neve di Jo Nesbø. L'attore interpreterà il detective alcolizzato Harry Hole, impegnato nell'indagine che coinvolge la scomparsa di una donna; l'unico indizio è una sciarpa rosa legata attorno a un pupazzo di neve fuori casa della vittima.



Nelle foto vediamo il protagonista camminare nella neve, in un paesaggio desolato; un'espressione preoccupata e la pistola alla mano.



The Snowman è diretto da Tomas Alfredson (Lasciami entrare, La Talpa) ed è uno dei thriller più attesi della nuova stagione; uscirà nelle sale americane il prossimo 13 ottobre.