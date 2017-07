The Snowman: Michael Fassbender è Harry Hole nel primo, entusiasmante trailer

E dopo tanto attendere ecco che finalmente la Universal Pictures ha rilasciato online il primo, entusiasmante trailer ufficiale di The Snowman , adattamento dell'omonimo romanzo didiretto da) che vedrà nei panni del famoso agenteil grande

Conosciuta come la prima, amatissima indagine dell'iconico Agente Hole della Polizia di Oslo, The Snowman racconta la storia della scomparsa di Birte Becker. L'unico indizio per Harry è un pupazzo di neve lasciato davanti a casa della donna e avvolto dalla sciarpa di Birte. Il commissario si renderà presto conto delle somiglianza con altri casi, convincendosi dell'esistenza di uno spietato serial killer.



Questo primo trailer ci regala un piccolo assaggio di quella che sembra una trasposizione visivamente affascinante e ricca della "magia" thriller di Nesbø, qui completamente avvolta dalla candida neve norvegese. Alfredson è poi un regista molto stimato che ha all'attivo già due grandi piccoli cult, che sono proprio La Talpa e Lasciami Entrare, il che lascia ben sperare per la riuscita di questa agognata trasposizione.



The Snowman vedrà nel cast anche Rebecca Ferguson, Val Kilmer, J.K. Simmons, Charlotte Gainsbourg e Toby Jones, per un'uscita prevista nelle sale il 17 ottobre 2017.