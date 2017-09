The Shape of Water: ci sarà una scena di sesso tra Sally Hawkins e il Mostro!

Torniamo a parlare dell'atteso The Shape of Water di, fresco vincitore delalla 74° Edizione del Festival del Cinema di Venezia, perché intervistato dai microfoni dell'ha avuto modo di parlare della scena di sesso tra) e il suo Mostro Pesce.

Spiegando come inizialmente il regista fosse riluttante all'idea, Jones ha spiegato: "Guillermo era molto esistante quando mi parlò della storia del film, così gli chiesi di spiegarmi i suoi dubbi. Mi disse 'so che sei un buon ragazzo cattolico, quindi voglio solo che sia confortevole per te fare questa cosa'. Gli chiesi quale mai potesse essere il problema e lui ridendo mi disse "beh, c'è una scessa di sesso". Quando gli ho chiesto allora quale fosse la necessità di introdurre un nudo frontale, mi rispose parlando del Mostro della Laguna Nera, di Frankenstein e di tutti quei mostri classici che lo aiutarono a sviluppare il suo amore per il genere. C'era sempre una lato romantico in questi personaggi ma determinate relazioni non si sono mai sviluppate. Così Guillermo mi ha detto che questa volta il mostro si scoperà la ragazza [ride]. Per dirlo in modo più gentile, questo è un mostro della laguna nera e bagnata che riesce a prendere finalmente la ragazza".



Vi ricordiamo che The Shape of Water vedrà nel cast anche Michael Shannon, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg, Richard Jenkins e David Hewlett, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 8 dicembre.