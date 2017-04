The Shape of Water: rivelata la data di uscita del film di Guillermo Del Toro

Laha annunciato una data di uscita per, l'ultima misteriosa creazione del regista messicano nominato agli Oscar(Il Labirinto del Fauno, Crimson Peak) con protagonista l’attrice

The Shape of Water è stato fissato per uscire nelle sale cinematografiche nordamericane l'8 dicembre 2017, vale a dire solo una settimana prima di Star Wars: Gli Ultimi Jedi diretto da Rian Johnson, sebbene lo slot stagionale gli permetterà molto probabilmente di rendersi un serio contendente alle nomination agli Oscar.

The Shape of Water è una fiaba sui generis ambientata sullo sfondo di un’America impegnata nella Guerra Fredda del 1963. Nel laboratorio governativo ad alta sicurezza nascosto al mondo dove lavora, la solitaria Elisa (Sally Hawkins) è intrappolata in una vita di silenzio e di isolamento. La vita di Elisa cambierà però per sempre quando lei e la collaboratrice Zelda (Octavia Spencer) scoprono un esperimento segreto del governo, che sembra riguardare una creatura umanoide in grado di vivere sott’acqua.

La pellicola avrà un cast composto dalla candidata all’Oscar Sally Hawkins (Blue Jasmine, Happy-Go-Lucky) nei panni di una donna muta di nome Elisa, il candidato all'Oscar Michael Shannon (Revolutionary Road, 99 Case), il candidato all'Oscar Richard Jenkins (The Visitor, Olive Kitteridge) nella parte del vicino di Elisa, Doug Jones (Crimson Peak , Hellboy) nei panni della misteriosa creatura anfibia, Lauren Lee Smith nel ruolo di Elaine, il candidato ai Golden Globe Michael Stuhlbarg (A Serious Man, Steve Jobs), la vincitrice dell'Oscar Octavia Spencer (The Help, Gifted) nella parte di Zelda, Nick Searcy e David Hewlett.

Guillermo Del Toro dirige il film che ha sceneggiato assieme a Vanessa Taylor (Game of Thrones, Divergent). The Shape of Water è prodotto da Guillermo Del Toro stesso e da J. Miles Dale (The Vow, Scott Pilgrim vs the World).