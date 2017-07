The Shape of Water: il primo trailer della nuova favola di Guillermo del Toro

Laha finalmente rilasciato online il primo trailer ufficiale dell'attesissimo The Shape of Water , nuova love-story sottoforma di favola fantasy diretta da) che vedrà tra i protagonisti anche

Il film è ambientato sullo sfondo della Guerra Fredda nel 1963, dove in un laboratorio governativo americano di alta sicurezza la solitaria Elisa (Hawkins) è intrappolata in una vita di silenzio e di isolamento. La sua vita cambierà però quando lei e la collaboratrice Zelda (Octavia Spencer) scopriranno un misterioso esperimento del governo, che sembra riguardare una creatura umanoide in grado di vivere sott’acqua (interpretata da Doug Jones).



The Shape of Water vedrà nel cast anche Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg e Lauren Lee Smith, per un'uscita prevista nelle sale l'8 dicembre 2017.