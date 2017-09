The Shape of Water: prima clip ufficiale dal film di Guillermo del Toro

Presentato ieri con successo alla 74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriva oggi in streaming la prima clip ufficiale di, l’ultimo film di

Il film è una favola dark nel tipico stile di del Toro che omaggia i classici del genere come La bella e la bestia e cita anche perle cinematografiche del passato come Il mostro della laguna nera di Jack Arnold (1954). La protagonista assoluta è Sally Hawkins (Blue Jasmine), mentre al suo fianco troviamo nomi di grosso calibro come Octavia Spencer, Michael Shannon e Michael Stuhlbarg. La creatura del film, invece, ha le fattezze di Doug Jones.

La pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dall’8 dicembre 2017 grazie a Fox Searchlight, mentre non è ancora stata rivelata la data d’uscita italiana (con 20th Century Fox). Su queste pagine trovate anche la nostra recensione del film, direttamente da Venezia.