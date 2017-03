The Shadow Effect: Jonathan Rhys Meyers e Cam Gigandet nel trailer ufficiale

Laha rilasciato online il primo trailer ufficiale dell'action-thriller psicologicocon protagonisti

La storia del film seguirà il Dr. Reese (Meyers), uno scienziato ossessionato con la rigenerazione genetica e dal fenomeno dei sogni ad occhi aperti che esplorerà la psiche di Gabriel Howarth, un giovane i cui sogni cominceranno ad avere effetti sulla realtà. Uno di questi sarà infatti legato all'omicidio di un politico, e solo il Dr. Reese riuscirà a svelare la verità.



The Shadow Effect non uscirà nelle sale americane, ma sarà rilasciato via On Demand e Digital HD il prossimo 2 maggio, con una release in homevideo DVD e Blu-Ray che seguirà dopo un breve periodo.



Ecco il trailer ufficiale: