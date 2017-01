The Ring 3: ecco il nuovo trailer ufficiale, anche in italiano!

La Paramount Pictures ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di(Rings), nuovo capitolo della famosa saga horror, in arrivo a febbraio in tutto il mondo. Trovate il trailer - sia in italiano che in originale - dopo il salto.

In The Ring 3, una giovane donna comincia a preoccuparsi per il suo ragazzo quando lo vede interessarsi ad un’oscura credenza intorno ad una misteriosa videocassetta che si dice uccida dopo sette giorni chi la guarda. Si sacrifica per salvare il suo ragazzo e nel farlo scopre qualcosa di orribile: c’è un “film dentro il film” che nessuno ha mai visto prima…

Diretto da F. Javier Gutierrez, da uno script di David Loucka, Jacob Estes e Akiva Goldsman, The Ring 3 vede nel cast Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Bonnie Morgan e Vincent D’Onofrio.