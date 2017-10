The Rhythm Section: Jude Law potrebbe entrare nel cast dello spy-thriller

Jude Law è attualmente in trattativa per unirsi al cast della spy-story al femminile, la cui protagonista è. La pellicola è diretta da

La notizia è stata data da un "insider" a TheWrap. L'idea generale è che questa produzione debba, se di successo, diventare un franchise; alla produzione del film ci sono Michael G. Wilson e Barbara Broccoli (già produttori di James Bond) e la Paramount sarà il distributore a livello globale.

Il casting della Lively è stato fatto a luglio e The Rhythm Section si basa su una serie di romanzi scritti dagli stessi produttori di Bond. L'adattamento verrà plasmato sul personaggio di Stephanie Patrick, una donna devastata dalla perdita di tutta la sua famiglia, avvenuta a causa di un misterioso incidente aereo. I libri che narrano queste storie sono, in totale, quattro

Wilson e Broccoli hanno prodotto gli ultimi otto film di James Bond, tra i quali: “Spectre,” “Skyfall” e “Quantum Solace.”

Recentemente abbiamo visto Law in “King Arthur: La Leggenda della Spada” e nella serie tv “The Young Pope.” Interpreterà a breve anche il ruolo del giovane Albus Silente in Animali Fantastici e dove Trovarli 2 e in un progetto di Woody Allen ancora senza titolo.