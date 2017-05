The Recall: Wesley Snipes e RJ Mitte nel primo trailer ufficiale

È stato rilasciato online il primo trailer ufficiale di, nuovo action sci-fi indipendente dellache vede protagonisti il grande).

Il film seguirà la storia di un gruppo di amici che andrà in vacanza in una casa sperduta tra i boschi (le cosiddette Cabin) nel mentre di un attacco alieno. Charlie e i suoi compagni Brendan (Mitte), Annie, Rob e Kara si affideranno così al Cacciatore (Snipes), un misterioso ed eccentrico personaggio esperto di questo attacco, a detta sua profetizzato addirittura da decenni.



The Recall vede nel cast anche Jedidah Goodacre, Laura Bilgeri, Niko Pepaj e Hannah Rose May, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 2 giugno.