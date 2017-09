The Purge: The Island, Y'lan Noel e Lex Scott Davis nel cast del film prequel

Come riporta quest'oggi il sitodiha trovato finalmente i suoi protagonisti principali in) e).

Quarto capitolo della saga horror iniziata nel 2013 con La notte del giudizio - The Purge con protagonista Ethan Hawke, The Island sarà in realtà un prequel della serie e racconterà il primo Sfogo in assoluto e di come il mondo sia divenuto improvvisamente così macabro e sinistro. Ma il franchise farà un ulteriore passo in avanti esplorando il passato, dato che sarà approfondita la mitologia dietro alle altre storie dei precedenti film.



La storia seguirà il primo Sfogo svoltosi a Staten Island ed esplorerà l'ascesa al potere dei Nuovi Padri Fondatori alla guida di un'America distopica in cui tutti i crimini sono stati legalizzati per una sola notte all'anno.



The Purge: Island non ha ancora una data d'uscita ufficiale.