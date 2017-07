The Purge - The Island: Gerard McMurray sarà alla regia del quarto film

Secondo quanto riportato da, laha trovato il regista perfetto per The Purge: The Island , in. Il film uscirà il 4 luglio 2018.

La sceneggiatura della quarta pellicola sarà di James DeMonaco, che ha scritto e diretto tutti i precedenti capitoli della serie La Notte del Giudizio (titolo italiano) The Purge, The Purge: Anarchy e The Purge: Election Year.

Lo stesso DeMonaco ha dichiarato: "Non ho mai visto una tale sicurezza alla regia, come in Burning Sands (di McMurray), e sono curioso di vedere com Gerard si esprimerà nel mondo di The Purge."

A produrre The Purge: The Island saranno la Blumhouse Production con Jason Blum (Split), la Platinum Dunes con Michael Bay, Brad Fuller ed Andrew Form e Sébastien K. Lemercier.

La Blumhouse Television sta anche sviluppando una serie tv su The Purge, insieme alla Universal Cable Productions e al creatore del franchise DeMonaco. La serie dovrebbe uscire su USA e su Syfy.