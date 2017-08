The Punch Escrow: in arrivo l'adattamento del romanzo di Tal M. Klein

Secondo quanto riportato oggi dall') produrranno l'adattamento cinematografico delladi, romanzo scritto da

Alla regia del film troveremo James Bobin (I Muppets), e il libro appena pubblicato in america (solo il 25 luglio scorso) è descritto come segue: "È l'anno 2147. Gli avanzamenti nella nanotecnologia ci hanno permesso di controllare l'invecchiamento. Abbiamo creato geneticamente delle zanzare capaci di risucchiare le emissioni di carbonio anziché il sangue, fermando l'inquinamento atmosferico. E la teleportazione è diventato il modo più efficace di trasporto, offerta in esclusiva dalla International Transport, la più potente società di un mondo controllato dalle multinazionali. In questo contesto, Joel Byram trascorre le sue giornate a costruire i motori delle IA in modo da farle agire nel modo più umano possibile, cercando di fuggire dal fallimento del suo matrimonio. Joel verrà accidentalmente duplicato durante una teleportazione e da lì inizieranno i suoi guai".



Lieberman ha dichiarato: "Tal ha creato un mondo così vivido che ci costringe a porre domande critiche sul nostro rapporto con la tecnologia. E lo fa con tale facilità, accessibilità e umorismo da rendere contemporaneamente la lettura educativa, emozionante e molto divertente".