The Promise: rilasciato il poster del film con Oscar Isaac e Christian Bale

Laha rilasciato online un nuovo poster per, con protagonisti(Star Wars: Il Risveglio della Forza),(The Hundred-Foot Journey) e(American Hustle). Potete ammirare il poster in calce alla notizia, subito dopo il salto.

Il film è ambientato durante l’efferato genocidio armeno e racconta la storia di uno studente di medicina armeno durante gli ultimi giorni dell'Impero Ottomano. Costui si innamora di Ana, iniziando una rivalità con il suo fidanzato Chris. Il genocidio armeno durò dal 1915 al 1923 causando almeno 1 milione e mezzo di morti.

The Promise ha inizio nel 1914. Mentre si profila la Grande Guerra, il vasto Impero Ottomano si sta sgretolando e Costantinopoli (la moderna Istanbul), una volta vivace capitale multiculturale, sta per essere consumata dal caos. Michael Boghosian (Oscar Isaac), arriva nel centro cosmopolita come studente di medicina, determinato a portare la conoscenza medica moderna a Siroun, il suo villaggio natale a sud della Turchia, dove i musulmani turchi e gli armeni cristiani hanno vissuto fianco a fianco per secoli. Il fotogiornalista Chris Myers (Christian Bale), si trova lì solo in parte per documentare gli ultimi avvenimenti. Egli si è innamorato di Ana (Charlotte Le Bon), un’artista armena che ha accompagnato da Parigi dopo la morte improvvisa del padre. Quando Michael incontra Ana, tra loro due scatta l'attrazione, che esplode in una rivalità romantica tra i due uomini. Ma dopo che i turchi si uniscono alla guerra con i tedeschi, l'impero si rivale con violenza contro le proprie minoranze etniche. Nonostante i loro conflitti, ognuno dovrà trovare un modo per sopravvivere, mentre eventi più grandi di loro condizioneranno la loro vita.

Diretto da Terry George (Hotel Rwanda, Reservation Road), che ha vinto un Oscar nel 2012 per il suo cortometraggio The Shore, il film è stato scritto da George e Robin Swicord (Il curioso caso di Benjamin Button).

The Promise uscirà nelle sale cinematografiche il 21 aprile 2017.