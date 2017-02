The Price of Admission: nel cast Michelle Monaghan e Michael Sheen

Sono stati scelti i due protagonisti di, pellicola ideata e diretta dae prodotta dal candidato all'Oscar per Manchester by the Sea,. A interpretare i due personaggi protagonisti sono stati scelti. Il film dovrebbe entrare in produzione a breve.

The Price of Admission dovrebbe svilupparsi come un thriller esistenziale infarcito di toni da dramedy. Al centro della storia Harold Sugar, commediografo in crisi professionale e alle prese con un fallimentare matrimonio. La moglie Eliza è stanca di essere considerata solo un ripiego nella vita del marito e vorrebbe creare una famiglia. Harold, incapace di affrontare i problemi della sua vita inizia a scrivere una pièce sulla sua esistenza che finirà per mescolarsi con la vita reale, portando Harold alla follia.

Michelle Monaghan è attualmente al cinema con Sleepless - Il giustiziere al fianco del premio Oscar Jamie Foxx e nel 2016 ha recitato in Patriots Day di Peter Berg, ancora inedito in Italia e nella serie The Path.

Michael Sheen nel 2016 ha fatto parte del cast di Passengers, per la regia di Morten Tyldum e di Animali notturni, diretto da Tom Ford. Ha recitato inoltre nella quarta e ultima stagione di Masters of Sex nei panni del dottor William Masters.