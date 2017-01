The Hollywood Reporter rivela una nuova aggiunta nel cast del prossimo film della saga dedicata a Predator,. L'attoresi è unito al cast della pellicola, che avrà per protagonista

Insieme a loro vedremo anche Olivia Munn. Shane Black, regista di Iron Man 3, The Nice Guys e Kiss Kiss, Bang Bang, dirigerà questo nuovo episodio e scritto da Black insieme a Fred Dekker, basato su una storia scritta da entrambi.

Le riprese di The Predator dovrebbero iniziare a febbraio; questo film non sarà un completo reboot della serie e dovrebbe essere in continuity con i primi due episodi della saga.

The Predator di Shane Black arriverà in USA a febbraio 2018.