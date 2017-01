The Predator: Thomas Jane entra nel cast della pellicola

Il cast dicontinua a crescere rapidamente. The Hollywood Reporter, infatti, afferma che, che conosciamo già grazie anche asi unirà agli altri attori già confermati e al registaper la realizzazione della pellicola.

Il film, le cui riprese dovrebbero iniziare a febbraio nella città di Vancouver, comprende nel cast Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhode, Keegan-Michael Key e Sterling K. Brown.

I dettagli sul film sono ancora mantenuti segreti, ma il produttore John Davis in precedenza ha affermato: "La sceneggiatura è fresca e originale. Stiamo facendo qualcosa che non ci si aspetta. Penso che abbiamo trovato il modo più divertente di reinventare un franchise.".

Black, che che si è occupato della stesura della sceneggiatura al fianco di Fred Dekker, ha confermato che il film rimarrà nel mondo in cui erano ambientati i primi due film e che non sarà un reboot completo della serie.

L'originale Predator è stato diretto da John McTiernan e interpretato Arnold Schwarzenegger nei panni del leader di una squadra delle forze speciali degli Stati Uniti attaccata da un'entità aliena che mette il brivido della caccia al di sopra di tutto. Il film è stato seguito da un sequel, Predator 2 e da Alien vs. Predator e Alien vs. Predator: Requiem. Nel 2010, Nimrod Antal ha diretto un riavvio intitolato Predators.

The Predator uscirà nelle sale cinematografiche il 9 febbraio 2018.