The Predator: le riprese del film di Shane Black inizieranno molto presto!

Secondo, che sarà protagonista del film nei panni di un personaggio ancora senza nome, l'ultimo capitolo della saga di, che vedrà dietro la macchina da presa, inizierà le riprese precisamente il 24 febbraio, come era stato precedentemente rumoreggiato.

Parlando con gli inviati di ComicBook.com durante l’evento stampa che la 20th Century Fox ha organizzato per promuovere il film Logan, Boyd Holbrook ha rivelato che The Predator inizierà le riprese fra "dodici giorni". Tenendo conto che questa intervista è stata effettuata il 12 febbraio, un rapido calcolo ci indica che il 24 febbraio è la data prescelta per l’inizio delle riprese del film.

The Predator vedrà protagonista Boyd Holbrook al fianco di un cast composto da Olivia Munn, Sterling K. Brown, Thomas Jane, Trevante Rodi, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key e Curtis "50 Cent" Jackson con Kyle Strauts pronto ad interpretare Predator. Il film sarà diretto da Shane Black, già regista del discusso Iron Man 3, Kiss Kiss Bang Bang e del suo ultimo film di successo, The Nice Guys, con Russell Crowe e Ryan Gosling.

Anche se Shane Black ha all’attivo da regista solo tre lungometraggi, sono stati tutti ben accolti (anche il divisivo Iron Man 3), e la sua abilità di scrittore è indiscussa. Nel corso della sua carriera ha dimostrato un talento per sovvertire i cliché del genere e offrire un punto di vista innovativo su concetti familiari, che è esattamente il tipo di formula di cui ha bisogno la saga di Predator se vuole distinguersi dalla folla sempre più agguerrita di film action / fantascientifici. Se tutto andrà bene, The Predator potrebbe essere l'ultimo di una serie crescente di film d'azione R-rated che hanno registrato grandi incassi nel mese di febbraio, dopo l’uscita di pellicole del calibro di Kingsman, Deadpool, e John Wick: Chapter 2.

L’uscita di The Predator nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il 2 marzo 2018.