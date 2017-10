The Predator: è online il primo, elettrizzante poster promozionale!

La 20th Century Fox ha rilasciato il primo poster promozionale di. La locandina è uscita oggi ed è stata presentata al

Sul film, in un'intervista, uno degli attori ha dichiarato:

"È stato davvero un privilegio girare The Predator, e se i fan pensano di vedere un remake del film originale beh, avranno una bella sorpresa una volta entrati in sala. Una sorpresa davvero piacevole. Non è propriamente un sequel, anche se esiste nell'Universo dei precedenti film. Penso che attualmente sia l'unico modo per descriverlo".

The Predator è diretto dal regista Shane Black ed è inserito nello stesso contesto del classico, uscito nel lontano 1987. Nel cast: Boyd Holbrook nei panni di Quinn McKenna, Olivia Munn nei panni di Casey Bracket, Trevante Rhodes nei panni di Nebraska Williams, Keegan-Michael Key, Sterling K. Brown, Jacob Tremblay,Thomas Jane, Yvonne Strahovski, Alfie Allen, Augusto Aguilera, Jake Busey ed Edward James Olmos.

The Predator esce il 3 agosto 2018