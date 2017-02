The Predator: non aspettatevi Arnold Schwarzenegger

La star del prossimo capitolo nella saga cinematografica di, l'attore, ha parlato del film in una nuova intervista esclusiva con We Got This Covered.

Boyd Holbrook, in quest'intervista, in un solo colpo, ha smentito le parole del regista Shane Black ed i rumor sulla sceneggiatura apparsi in rete tempo fa. "Sto lavorando a The Predator attualmente, ma non sarà un sequel" ha spiegato l'attore "Shane Black ha fatto qualcosa di completamente nuovo. In un certo senso ci troviamo ancora nel mondo di Predator, ma se parliamo di storia è qualcosa di nuovo e più realistico. E non credo che vedrete Arnold Schwarzenegger nel film".

Questo cosa vuol dire? O che i piani sono cambiati o che l'attore sta cercando di cambiare le aspettative del pubblico. Quel che è chiaro è che per l'attore il nuovo The Predator, in arrivo il 9 febbraio 2018, sarà un mix tra "fantascienza, horror e western".