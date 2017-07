The Predator, Keegan-Michael Key: "I fan rimarranno davvero sorpresi!"

Manca ancora un anno all'uscita nelle sale dell'atteso The Predator di, sequel del cult originale dicon, ma intervistata dala co-starha avuto modo di tornare a parlare del progetto.

L'attore interpreterà una della prede della creature extra-terrestre, che questa volta caccerà i malcapitati in un ambiente urbano, eppure, con quattro film già all'attivo, i fan sono adesso curiosi di capire quanto il titolo sarà originale e quante idee verranno invece riciclate dai capitoli precedenti.



Key ha così dichiarato al sito: «È stato davvero un privilegio girare The Predator, e se i fan pensano di vedere un remake del film originale beh, avranno una bella sorpresa una volta entrati in sala. Una sorpresa davvero piacevole». La star ha anche parlato della timeline del progetto e di come si inserisca all'interno del franchise, spiegando che non si tratta né di uno standalone né di un sequel: «Non è propriamente un sequel, anche se esiste nell'Universo dei precedenti film. Penso che attualmente sia l'unico modo per descriverlo».



The Predator vedrà nel cast anche Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Jacob Tremblay, Trevante Rhodes, Sterling K. Brown, Thomas Jane, Alfie Allen ed Edward James Olmos, per un'uscita prevista nelle sale il 3 agosto 2018.