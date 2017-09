The Predator: il film di Shane Black sarà anticonvenzionale

Il regista Shane Black si occuperà del prossimo film su Predator, e secondo quanto si dice a Hollywood il film sarà una delle pellicole più anticonvenzionali riguardanti un franchise. Variety ha recentemente intervistato l'a.d. di 20th Century Fox, Stacey Snider, la quale ha affermato comedisarà qualcosa di diverso.

"Questo tipo di film ha bisogno di essere originale. Deadpool faceva parte di un universo cinematografico ma è un film originale e unico. Abbiamo The Predator adesso che sarà originale, fresco. Ci vorrebbero circa 500 ore per leggere lo script. E dalla prima pagina non sembra solo un film su Predator, è ambientato nei sobborghi. Un ragazzino e suo padre sono al centro dell'azione. X-Men invece è un franchise che vogliamo mantenere cercando di variare qualcosa mentre Kingsman può essere sviluppato ulteriormente perché è basato su un romanzo grafico ma la creazione di Matthew Vaughn è stata davvero selvaggia."

Shane Black è alla sua quarta esperienza da regista, dopo aver diretto Kiss Kiss Bang Bang nel 2005, Iron Man 3 nel 2013 e The Nice Guys con Ryan Gosling e Russell Crowe nel 2016.