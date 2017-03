The Predator: il cast del film di Shane Black nella nuova foto backstage

La prima immagine dell'attesodiè uscita circa una mese fa, ma ecco che adesso lo stesso regista ci regala un nuovo sguardo ai protagonisti principali grazie a una nuova foto condivisa sul suo profilo Twitter.

Il cast non è al completo, ma si vedono perfettamente (partendo da destra) Alfie Allen (Il Trono di Spade, John Wick), Keegan-Michael Key (Keanu), Thomas Jane (The Expanse), Augusto Aguilera, Boyd Holbrook (Logan) e Trevante Rhodes.



Nella didascalia della foto, Black ha scritto: «Stone killers with serious acting chops -but which of them will be chopped... by THE PREDATOR? (see what i did there)» (Assassini di pietra con grandi capacità recitative -ma chi sarà ucciso dal... PREDATOR? (visto il gioco di parole?).



The Predator è atteso nelle sale il 9 febbraio 2018. Ecco la foto dal dietro le quinte: