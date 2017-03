The Predator: Augusto Aguilera si aggiunge alla caccia

Si arricchisce sempre di più il cast del prossimo film di, destinato a riportare in auge la storica saga nata negli anni '80. Nel sequel atteso per il prossimo anno, anche

Sarà Predator il prossimo franchise nato fra gli anni 80-90 ad essere riproposto in chiave moderna, seguendo un trend ormai consolidato dalle mayor holliwoodiane.

20th Century Fox ha scritturato Augusto Aguilera per The Predator, film diretto da Shane Black (Iron Man 3, The Nice Guys) e scritto da Fred Dekker.

Aguilera è l'ultimo componente della squadra di cacciatori di alieni, per il resto già composta da Sterling K. Brown, Trevante Rhodes, Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, Olivia Munn e Keegan-Michael Key.



Sebbene la trama di The Predator sia ancora materiale tenuto sottochiave, indiscrezioni vedono questo film come parte di una continuità narrativa iniziata con il primo film della saga, quel Predator targato 1987.