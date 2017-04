The Predator: Arnold Schwarzenegger non ci sarà

Le riprese didicontinuano senza sosta, ma oggi scopriamo effettivamente chenon tornerà nel nuovo capitolo in arrivo a febbraio 2018.

Durante un'intervista con Yahoo!, l'attore ha confermato di non essere coinvolto nel progetto e spiega: "Mi hanno chiesto di partecipare, ho letto la sceneggiatura e non mi è piaciuta. Quindi non ci sarò. A meno che non riscrivano lo script, o rendano più significativo il ruolo. Ma nel modo in cui è scritto adesso... no, assolutamente, no".

Secondo i report, il suo personaggio, Dutch, sarebbe apparso solo sul finale e avrebbe avuto un paio di frasi, per lanciare un potenziale sequel. Anche Shane Black, regista e co-sceneggiatore, ha confermato la versione di Schwarzenegger: "ci ho parlato, ma non avevo tanto da fare nel film. Non aveva una presenza massiccia".