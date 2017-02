The Predator: Alfie Allen si aggiunge al cast

The Hollywood Reporter rivela una nuova aggiunta al già nutrito cast di, nuovo capitolo della saga di Predator. Infatti, un attore del serialè salito a bordo del progetto.

Il sito svela che l'attore Alfie Allen è entrato nel cast di The Predator nei panni di un ex marine che si aggiungerà al team messo insieme per fermare le creature. Le riprese della pellicola, come vi abbiamo svelato ieri, sono iniziate per la regia di Shane Black (The Nice Guys, Iron Man 3), che ne ha anche curato la sceneggiatura insieme a Fred Dekker.

Allen si aggiungerà al protagonista, Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine). Nel cast anche Olivia Munn (X-Men: Apocalisse), Thomas Jane (The Punisher), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Key & Peele), il giovane Jacob Tremblay (Room) e Sterling K. Brown (Pantera Nera)... ma non Arnold Schwarzenegger, secondo le ultime indiscrezioni.

The Predator uscirà il 9 febbraio 2018.