The Pre-Nup: nel cast entrano Alice Eve, Emile Hirsch e Vanessa Hudgens

Sono stati annunciati nuovi innesti importanti nel cast di, commedia romantica scritta e diretta da Jonathan Lynn. Lavoreranno al film. Il film è in procinto d'entrare in produzione e sono attesi quindi i prossimi sviluppi sulla lavorazione.

Gli attori sopracitati vanno ad aggiungersi a Hugh Bonneville e le riprese dovrebbero iniziare nel mese di giugno, nel Regno Unito.

Nel film Zac è un dirigente in una banca d'investimento che trova la felicità fidanzandosi con un'aspirante romanziere, Alice. I problemi sorgono non appena la notizia si diffonde: il padre di Zac è un ex-rockstar e un donnaiolo impenitente che non adempie ai suoi obblighi non pagando gli alimenti. Egli insiste sul fatto che Zac debba far firmare ad Alice un contratto pre-matrimoniale o il ragazzo verrà tagliato dal suo fondo fiduciario. Zac è combattuto ma alla fine segue il consiglio del padre, scatenando l'ira di Alice, supportata dal padre magistrato.

The Pre-Nup è diretto da Jonathan Lynn e comprende nel cast Hugh Bonneville, Emile Hirsch, Alice Eve, Vanessa Hudgens, David Koechner e Sebastian Maniscalco.