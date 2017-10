The Place: trailer per il nuovo film di Paolo Genovese

Medusa Film ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, il nuovo film di, reduce dal successo di

Il cast del film, che sbarcherà nelle sale italiane dal prossimo 9 novembre, comprende Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Rocco Papaleo, Silvio Muccino, Silvia D'Amico, Vinicio Marchioni, Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli e Giulia Lazzarini.

The Place sarà presentato in anteprima all'imminente Festa del Cinema di Roma.

Sinossi: Cosa saresti disposto a fare per ottenere ciò che vuoi? Un misterioso uomo siede sempre allo stesso tavolo di un ristorante, pronto a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori, in cambio di compiti da svolgere. Quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro desideri?