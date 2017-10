The Place: full trailer ufficiale per il film di Paolo Genovese

Dopo il teaser di qualche giorno fa, Medusa Film ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, il nuovo film di, reduce dal successo di

Il cast del film, comprende Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Rocco Papaleo, Silvio Muccino, Silvia D'Amico, Vinicio Marchioni, Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli e Giulia Lazzarini.

The Place sarà presentato in anteprima all'imminente Festa del Cinema di Roma, per poi approdare nelle sale italiane il 9 novembre 2017.

Sinossi: Cosa saresti disposto a fare per ottenere ciò che vuoi? Un misterioso uomo siede sempre allo stesso tavolo di un ristorante, pronto a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori, in cambio di compiti da svolgere. Quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro desideri?