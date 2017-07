The Peanut Butter Falcon: annunciato il cast ufficiale con Shia LaBeouf

Armory Films ha rivelato ufficialmente il cast completo di The Peanut Butter Falcon , dramma d'avventura contemporaneo ispirato al mondo di Mark Twain. Il film è scritto e diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz e la colonna sonora verrà composta da T-Bone Burnett, con la produzione affidata ad Albert Berger e Ron Yerxa.

Il cast del film è composto da John Hawkes, Thomas Haden Church e Bruce Dern, ai quali si aggiungono Jon Bernthal, Yelawolf, Shia LaBeouf , Dakota Johnson e Zachary Gottsagen.

The Peanut Butter Falcon racconta la storia di Zak, giovane con la sindrome di Down, confinato a vivere in una casa di riposo per la maggior parte della sua vita. Un giorno parte alla ricerca del suo eroe, un lottatore in pensione chiamato The Salt Water Redneck. Lungo il viaggio Zak si unisce a un pescatore di granchi e ad un'infermiera. Le avventure sono imminenti, così come il pericolo e i legami indistruttibili.