The Party: Patricia Clarkson e Cillian Murhpy nel trailer del film

A distanza di parecchi mesi dalla sua presentazione in anteprima al Festival del Cinema di Berlino, arriva il primo trailer ufficiale di, il nuovo film diretto da

Accolto positivamente dalla critica presente al festival tedesco, il film vede protagonisti Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Emily Mortimer, Cillian Murphy, Kristin Scott Thomas e Timothy Spall, ed è scritto dalla stessa regista.

The Party è descritto come “una commedia costruita attorno a una tragedia”. Ambientata ai giorni nostri, all’interno di una casa di Londra, Janet sta dando una festa con i suoi amici più intimi per celebrare la notizia della sua promozione come Ministro ombra della salute nel partito d’opposizione. Il marito Bill sembra però preoccupato. Con l’arrivo degli amici, alcuni dei quali avranno notizie terribili da condividere, l’atmosfera gradualmente cambierà. Un annuncio di Bill infatti innescherà una serie di rivelazioni che rapidamente porteranno a un confronto a scena aperta. Con le illusioni reciproche andate in fumo, The Party si trasforma nella notte in cui tutto iniziò con lo champagne, ma finì con il sangue sul pavimento.

La pellicola esordirà nelle sale britanniche il 29 settembre 2017.