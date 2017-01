The Pact: la Universal annuncia la commedia R-rated con Leslie Mann e John Cena

Da pochi istanti laha annunciato ufficialmente la produzione di una sua nuova pellicola comica R-rated che porterà il titolo di. In aggiunta a ciò, la casa di produzione ha confermato l'introduzione nel cast dell'attrice, che è riapparsa lo scorso anno sui grandi schermi con

The Pact sarà distribuito dalla Universal Pictures in data venerdì 20 Aprile 2018. Al fianco di Leslie Mann, nel cast compariranno anche gli attori Ike Barinholtz, che potete ricordare per Neighbors e Suicide Squad e John Cena, tra i cui lavoti possiamo ricordare Trainwreck e Sisters.

Il film, che rappresenterà l'esordio alla regia di Kay Cannon (scrittore della serie di Pitch Perfect), vede al centro un gruppo di genitori che, dopo aver scoperto che le loro figlie hanno stretto un accordo per perdere la verginità durante il classico ballo di fine anno, intraprendono una missione "sotto copertura" in cui cercheranno di impedire in qualunque modo che il patto venga rispettato.

La commedia sarà prodotta da Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver, sotto la loro Point Pictures Grigio, al fianco di Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg e della DMG Entertainment di Chris Fenton. Nathan Kahane e Joe Drake saranno i produttori esecutivi con Chris Cowles. The Pact vede alla sceneggiatura i fratelli Brian & Jim Kehoe, Hurwitz, Schlossberg e Eben Russell.