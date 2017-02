The Ottoman Lieutenant: ecco il trailer ufficiale del film

Distribuito in fretta e furia nelle sale americane per partecipare agli Oscar del 2016,uscirà in tutte le sale il 10 Marzo 2017.ha pubblicato il trailer ufficiale della pellicola, disponibile come sempre in fondo alla notizia. Buona visione!

Scritto da Jeff Stockwell e diretto da Joseph Ruben, già regista di opere come Sleeping With the Enemy e The Good Son, The Ottoman Lieutenant è una pellicola turco-americana sulla Grande Guerra. Il focus del racconto è sulla storia d'amore tra un'americana, un'infermiera idealista, ed un ufficiale dell'esercito turco.



Il film vedrà nei ruoli principali Hera Hilmar e Michael Huisman, che lavoreranno fianco a fianco con attori del calibro di Josh Hartnett, Ben Kingsley e Haluk Bilginer. Il film, girato tra Praga e Istanbul, uscirà in sala il 10 Marzo 2017. Il trailer è disponibile in fondo alla notizia, buona visione e restate con noi per tutti gli aggiornamenti!