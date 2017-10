The Osiris Child: è online la clip esclusiva del film con Kellan Lutz!

è il nuovo film che vede protagonisti Kellan Lutz . Adesso è uscito un nuovo video del thriller scritto e diretto dal regista

The Osiris Child si svolge in un tempo in cui le colonizzazioni interplanetarie sono una realtà. Sy Lombrok (Kellan Lutz), è un uomo alla deriva con molti demoni del passato che lo tormentano che formerà una strana alleanza con Kane Sommerville (Daniel MacPherson), un luogotenente che lavora per Exor. In una corsa contro il tempo, cercano di salvare la figlia di Kane, Indi (Teagan Croft), mentre provano anche, contemporaneamente, a scongiurare una crisi globale creata proprio da Exor.

In questa clip, che potete vedere cliccando QUI di The Osiris Child, il Luogotenente Kane Sommerville prova a salvare a figlia con l'aiuto di Sy e Gyp.

La RLJ Entertainment rilascerà il film il 6 ottobre nei cinema nordamericani. Per l'uscita italiana ancora non possiamo darvi notizie certe.