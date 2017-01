The Nut Job 2: Nutty by Nature, ecco il primo trailer del divertente sequel!

ha rilasciato online il primo trailer di, sequel del primo film d’animazione indipendente con protagonista il simpatico scoiattolo viola chiamatoe la sua banda di ladruncoli. Potete vedere il filmato in calce alla notizia, come sempre subito dopo il salto!

The Nut Job 2: Nutty by Nature è il sequel del film d'animazione per famiglie di grande successo di pubblico Nut Job - Operazione noccioline, che totalizzò la più grande apertura al botteghino di sempre per un film d'animazione indipendente, arrivando a superare i 120 milioni di dollari di incasso al botteghino mondiale.

The Nut Job 2: Nutty by Nature segue ancora una volta le avventure di Spocchia lo Scoiattolo, che dopo aver trovato una nuova casa a Liberty Park, vedrà i suoi sogni di una vita tranquilla e agiata destinati a finire, quando il malvagio sindaco di Oakton deciderà di demolire il parco e costruire al suo posto un pericoloso parco di divertimenti. Spocchia e il suo disordinato gruppo di amici animali avranno quindi bisogno di riunirsi nuovamente per attuare un piano d’azione e salvare la loro casa, sconfiggendo il sindaco e riprendendosi il loro parco.

The Nut Job 2: Nutty by Nature può vantare tra i doppiatori originali le voci di Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph e Jackie Chan. Il film è stato diretto da Cal Brunker basandosi su una sceneggiatura scritta da Scott Bindley, Bob Barlen e Cal Brunker.

A produrre The Nut Job 2: Nutty by Nature troviamo ToonBox Entertainment, Redrover Co. Ltd., Shanghai Hoongman Technology Co. Ltd., e Gulfstream Pictures. I produttori della pellicola sono Harry Linden, Bob Barlen e Sunghwan Kim, mentre i numerosi produttori esecutivi sono Hoe-Jin Ha, Hongjoo Ahn, Bill Bindley, Mike Karz, Hong Kim, Youngki Lee, Hyungkon Kim e Daniel Woo.

The Nut Job 2: Nutty by Nature sarà distribuito da Open Road Films nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 18 Agosto 2017.