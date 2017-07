The Nut Job 2: ecco il nuovo trailer del film d'animazione!

E' online il nuovo trailer di The Nut Job: Nutty by Nature , pellicola diretta dal registae scritta da Scott Bindley, Cal Brunker e Bob Barlen.

The Nut Job 2 è il sequel di Nut Job: Operazione Nocciolina. La storia riguarda le cattive intenzioni del sindaco che vuole radere al suolo il Liberty Park di Oakton, per costruire un orripilante parco giochi. Spocchia e i suoi amici si trovano quindi nella spiacevole condizione di dover fare il possibile per salvare la loro casa e sconfiggere il sindaco per tornare così a vivere in pace e tranquillità nel loro bel parco.

Il cast originale vocale di The Nut Job 2: Nutty by Nature comprende: Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph e Jackie Chan.

Il film uscirà in Italia il 9 novembre 2017.