The Nun: Taissa Farmiga nello spinoff di The Conjuring

è la sorella della star die sarà nel cast dello spinoff della famosa saga horror dal titoloè alla regia.

The Nun è il secondo spinoff della serie, il primo è stato Annabelle che a breve sarà seguito anche dal suo prequel Annabelle: Creation, in sala dall'11 agosto prossimo.

Il benvenuto all'attrice nel cast del film è stato dato con un tweet:

“Welcome @taissafarmiga to the family!” James Wan posted of the casting on Twitter. “Goal is to work with all the Farmigas. @VeraFarmiga #TheNun #talentedsiblings”

"Benvenuta in famiglia @taissafarmiga" ha tweettato James Wan "L'obiettivo è lavorare con tuta la famiglia Farmiga @VeraFarmiga #TheNun #sorelleditalento”

La suora, che si è vista solo alla fine di The Conjuring 2: Il Caso Enfield, è diventata immediatamente uno dei personaggi preferiti dagli amanti dell'horror e quindi, solo una settimana dopo l'uscita di The Conjuring 2 nelle sale, è stato annunciato lo spinoff.

I film di The Conjuring, più Annabelle hanno guadagnato, insieme, 895 milioni di dollari nel mondo, con un budget totale per tutti i film di soli 66 milioni e mezzo di dollari.

Il regista Corin Hardy ha precedentemente diretto il corto animato Butterfly, qualche video musicale e il film horror The Hallow.