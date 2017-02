The Nun: lo spin-off di The Conjuring nel 2018

Le cose iniziano a muoversi anche per un altro spin-off della saga horror di successo. La New Line Cinema ha, difatti, annunciato una data di uscita ufficiale per questa pellicola.

La New Line Cinema ha comunicato che The Nun uscirà nei cinema statunitensi il 13 luglio 2018. In quella data, l'horror si scontrerà al botteghino con Hotel Transylvania 3 ed Amusement Park.

Di recente, è stato annunciato che sarà Corin Hardy a dirigere questa pellicola. Hardy è conosciuto per l'horror The Hallow, per aver diretto svariati video musicali e per l'acclamato cortometraggio animato The Butterfly; il regista è ancora legato al reboot de Il Corvo, attualmente fermo dopo l'uscita di scena di Relativity.

Il film è scritto da Gary Dauberman e James Wan ed è prodotto da quest'ultimo insieme a Peter Safran.