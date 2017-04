The Nun: Demian Bichir nello spin-off di The Conjuring

The Hollywood Reporter svela un nuovo ingresso nel cast di, horror spin-off della saga di. Secondo il sito, l'attore(The Hateful Eight) è salito a bordo del progetto.

Anche se THR non riporta i dettagli della trama di questo atteso spin-off, sembra che Bichir interpreterà Padre Burke, un prete incaricato da Roma ad indagare sulla misteriosa morte di una suora. Quella suora, ovviamente, diventerà il demone visto, per la prima volta, in The Conjuring 2.

The Nun è il secondo spin-off del franchise, dopo Annabelle, il cui sequel Annabelle: Creation arriverà nei cinema ad agosto. Anche se apparsa in The Conjuring 2, la "Nun" del titolo è diventata uno dei personaggi più amati dai fan, tanto da spingere la produzione ad affidarle uno spin-off.

The Nun sarà diretto da Corin Hardy, da uno script di Gary Dauberman & James Wan, ed uscirà il 13 luglio 2018.