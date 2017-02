The Nun: Corin Hardy alla regia dello spin-off di The Conjuring

Deadline riporta che la Warner Bros. Pictures sta procedendo con lo sviluppo di, nuovo spin-off della saga di. Il sito svela che lo studio ha ingaggiatoper la regia.

Hardy ha diretto il cortometraggio animato Butterfly, numerosi video musicali e l'horror The Hallow, che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo; il regista è anche coinvolto nel reboot de Il Corvo, ma la lavorazione di questo progetto è attualmente ferma dopo l'uscita di scena della Relativity.

Gary Dauberman e James Wan hanno scritto la sceneggiatura di The Nun, che sarà prodotto da Wan e Peter Safran e sviluppato dalla New Line Cinema. The Nun sarà il secondo spin-off di The Conjuring, dopo Annabelle; quest'ultimo ha un sequel in preparazione che arriverà sul grande schermo l'11 agosto.

Attualmente The Nun non ha una data di uscita fissata.