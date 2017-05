The Nun: cominciate ufficialmente le riprese dello spin-off di The Conjuring

Sono cominciate quest'oggi in via ufficiale le riprese dell'annunciato, spin-off che racconterà la storia della terrificante suora apparsa indi, che qui figurerà come produttore.

Diretto dal premiato Corin Hardy (The Hallow e il prossimo reboot de Il Corvo), il film seguirà la storia di un prete con un passato burrascoso e di un giovane sulla soglia del sacerdozio che verrano inviati dal Vaticano in Romania per far luce sul misterioso suicidio di una suora di clausura in una sperduta abbazia del paese. I due scopriranno gli oscuri segreti dell'ordine, combattendo le forze oscure che sfrutteranno il corpo della stessa suora per terrorizzarli.



Nel cast di The Nun troveremo Demian Bichir (Alien: Covenant) nel ruolo di Padre Burke, Taissa Farmiga (American Horror Story) nei panni di Sorella Irene, Jonas Bloquet (Elle) in quelli d Frenchie, Charlotte Hope (Il Trono di Spade) interpreterà invece Sorella Victoria e Ingrid Bisu sarà Sorella Oana.



L'uscita del film è prevista nelle sale per l'estate del 2018.