The Mummy: Russell Crowe parla del suo lavoro con Tom Cruise e di Dr. Jekyll

sarà il primo capitolo del nuovo shared universe dei mostri della Universal (perché al giorno d’oggi ogni studio deve avere il suo shared universe, altrimenti non è nessuno).parla ai microfoni di Entertainment Weekly del suo ruolo nei panni del celebre Dr. Jekyll e del suo lavoro con

Crowe, il cui personaggio si incontrerà con l’eroe (forse non-morto) di Tom Cruise, come questa immagine conferma, ha dichiarato a proposito del collega: “Credo che Tom ed io abbiamo una connessione molto semplice e diretta. Ho sempre avuto grande rispetto per quello che fa e desideravo molto recitare assieme a lui. Molto tempo fa, quando mi aveva chiesto se avrei partecipato a un certo film, gli avevo detto che non volevo davvero essere in un film in cui i nostri personaggi erano nemici, in cui lui è l’eroe e io il cattivone. Questo progetto è piuttosto complesso per quanto riguarda il rapporto tra Nick [Morton, il personaggio di Cruise] e il mio Jekyll.”

Per quanto riguarda il suo ruolo, quello della metà razionale del combattuto duo Jekyll-Hide, creato dalla penna di Stevenson nel 1886, l’attore si è detto desideroso di espandere il personaggio ed è consapevole che ciò potrà accadere solo se The Mummy avrà successo al botteghino, in modo da permettere la costruzione di un universo condiviso di tutti i mostri di cui la Universal detiene i diritti cinematografici. Vedremo dunque come andrà a finire. Agli spettatori paganti l’ardua sentenza.

Russell Crowe è conosciuto soprattutto per il suo ruolo ne Il gladiatore di Ridley Scott (interpretazione che gli è valsa un Oscar come attore protagonista), ma si è dimostrato capace in diversi ruoli, sia davanti che dietro la telecamera. Ultimamente lo abbiamo potuto ammirare a fianco di Ryan Gosling nell’esilarante The Nice Guys di Shane Black.

The Mummy arriverà nelle sale italiane l’8 giugno dell’anno prossimo.