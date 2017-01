La Mummia: Russell Crowe odia Tom Cruise?

Sembrerà strano manon hanno mai lavorato insieme; il loro battesimo è avvenuto sul set del reboot dee fonti hanno rivelato che non è stato piacevole, soprattutto per Crowe.

Nel reboot The Mummy vedremo due delle più importanti star di Hollywood l'uno al fianco dell'altro, Russell Crowe sarà il Dr. Jekyll mentre Tom Cruise interpreterà il protagonista Nick Morton. Nonostante proprio Crowe abbia rilasciato un'intervista tessendo le lodi del collega: "Ho sempre avuto grande rispetto per quello che fa e desideravo molto recitare assieme a lui" pare che sul set non tirasse proprio una buona aria. I rumor vengono dal tabloid australiano New Idea: "Russel è una persona leale e non ha mai dimenticato il modo in cui Tom [Cruise] ha trattato Nicole [Kidman]". I due sono stati sposati quasi per 10 anni, formando una delle coppie più glamour di Hollywood, e hanno divorziato nel 2001. I motivi della separazione non sono mai stati resi noti ma diverse fonti additano Scientology, la religione di Tom Cruise, colpevole della separazione.

La fonte ha continuato: "Se loro [Russell e Tom] fossero rimasti amici, lui non avrebbe mai pensato che stesse ingannando Nic, quindi ha buttato Tom fuori dalla sua vita. Lui è molto protettivo con gli amici". Il regista del film Alex Kurtzman aveva dichiarato che gli attori avevano atteso per vent'anni un film insieme.