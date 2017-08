The Mummy: Alex Kurtzman non è sicuro di continuare a lavorare al Dark Universe

ha espresso dei dubbi riguardo il suo coinvolgimento in quello che adesso viene rinominato il, dopo il fallimento al botteghino di La Mummia

Kurtzman (Transformers, Star Trek), direttore creativo della serie Dark Universe, che riunisce una serie di personaggi, per l'appunto, oscuri quali Van Helsing e la stessa Mummia, potrebbe uscire dal progetto. Parlando infatti con IGN al press tour della Television Critics Association ha dato una risposta dai connotati ambivalenti:

"Sapete, la verità è che non lo so, non lo so davvero. Non ho ancora deciso... Io devo rimanere coinvolto (dal lavoro che faccio su un franchise per continuare a lavorarci). Devo avere la sensazione di avere passione per il progetto. Penso, come nel caso di Star Trek, che se la passione scema, devi smettere di farlo."

Attualmente Kurzman è ancora legato al progetto di Bill Condon, La Sposa di Frankenstein, che arriverà in sala nel 2019 e che fa ancora parte del Dark Universe Universal. Ma, dopo il fallimento de La Mummia, gli entusiasmi di certo si sono spenti.

Il cast de La Mummia comprende: Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance, e Javier Botet.